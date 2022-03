Guerra in Ucraina, propaganda russa nel cartone animato per bambini

Un filmato di due minuti per spiegare il conflitto ai più piccoli. L'invasione dell'Ucraina viene presentata ai bambini russi come una missione per "disarmare" il vecchio amico, reso "cattivo" da "amicizie sbagliate"

Un cartone animato per spiegare ai bambini quello che sta succedendo in Ucraina. A “scovare” il singolare contributo è l’inviato Rai Gianmarco Sicuro che, sul suo profilo Twitter, posta il video di propaganda che ha ottenuto attraverso fonti locali. Un breve cartoon che racconta, e giustifica, la guerra attraverso una metafora e che Mosca sta diffondendo in tutti gli istituti scolastici del Paese (GUERRA IN UCRAINA, il Liveblog - lo Speciale - Il racconto degli inviati di Sky TG24).