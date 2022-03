DIRETTA Ucraina e Russia in guerra, le ultime news del 4 marzo

La Russia ricorre al "terrore nucleare" colpendo per la prima volta nella storia una centrale atomica: "vuole ripetere la catastrofe di Chernobyl". Così il presidente ucraino Zelensky, dopo che tiri russi nella notte hanno causato un incendio al grande impianto di Zaporizhazhia. Previsto intanto un terzo incontro tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Raggiunto l'accordo sulla creazione di corridoi umanitari per evacuare i civili. Oggi riunioni d'emergenza dei ministri degli Esteri di Nato, G7 e Ue sull'Ucraina. La Farnesina rinnova la raccomandazione agli italiani rimasti in Ucraina di "lasciare immediatamente il Paese". Triplicato intanto il flusso di profughi in arrivo in Italia. I media indipendenti russi lanciano l'allarme per la chiusura in rapida successione di emittenti e testate, con Mosca che tenta di impedire la diffusione delle proteste contro la guerra all'Ucraina. Questa notte le pagine web di Facebook e di vari media internazionali sono diventate in parte inaccessibili in Russia. S&P taglia per la seconda volta in pochi giorni il rating della Russia, portandolo a CCC-.

