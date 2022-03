Mondo

Guerra Ucraina, ok ad accordo Ue per protezione temporanea sfollati

Per la prima volta si applicherà la direttiva per la 'Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati”. L'obiettivo è garantire gli ucraini in fuga di soggiornare nell'Ue per un periodo di un anno (rinnovabile a due). Secondo le stime dell'Unhcr, i profughi stanno lasciando l’Ucraina a un ritmo di centomila al giorno. Potrebbero fuggire dal Paese verso l’Europa tra i 3 e i 7 milioni di persone.

E' stato raggiunto l'accordo Ue per l'applicazione della protezione temporanea "in caso di afflusso massiccio di sfollati". L'accordo rischiava di slittare a causa delle resistenze di alcuni Paesi, in particolare la Polonia, contrari ad includere nella direttiva anche i cittadini non ucraini in fuga dal Paese in guerra

Come ha spiegato nei giorni scrosi Draghi, la direttiva garantisce “agli ucraini in fuga di soggiornare nell'Ue per un periodo di un anno rinnovabile", evitando "di dover attivare onerose procedure di asilo dopo i 90 giorni di soggiorno senza visto"