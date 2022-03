Guerra Ucraina, direttiva Ue per protezione temporanea sfollati: cos’è

4/11 ©IPA/Fotogramma

La direttiva europea per la "Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati” risale al 2001 e non è mai stata applicata finora, anche a causa dell'opposizione di alcuni Stati. La Danimarca, ad esempio, non l'ha mai recepita. La direttiva stabilisce uno strumento per affrontare afflussi massicci nell'Ue di cittadini stranieri che non possono rientrare nei loro Paesi, soprattutto a causa di guerre, violenze o violazioni dei diritti umani

Ucraina, 500mila profughi: in quali Paesi si trovano