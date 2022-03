Il Consiglio dei ministri ha decretato questo particolare stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione. Draghi ha spiegato: "Ha esclusivamente lo scopo di assicurare il massimo aiuto. È un impegno di solidarietà, che non avrà conseguenze per gli italiani. Non cambia la decisione di porre fine il 31 marzo allo stato di emergenza per il Covid-19”