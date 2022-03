Più della metà delle persone in fuga dalla guerra si sono rifugiate nella vicina Polonia. Numerosi i cittadini ucraini anche in Romania, Ungheria, Moldavia e Bielorussia. "Potremmo aver visto soltanto l'inizio", dice l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, "stiamo attualmente pianificando di avere fino a 4 milioni di rifugiati nei prossimi giorni"