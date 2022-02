3/9 ©Ansa

Sul tavolo di Palazzo Chigi la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina. Nuovi aiuti a Kiev che andranno ad integrare i contenuti del decreto approvato il 25 febbraio e che, insieme alle sanzioni in ambito Swift per la Russia e alla chiusura dello spazio aereo a Mosca, costituiranno l'ossatura del patto di ferro con l'Ue per fermare Putin

