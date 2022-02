6/13 ©Ansa

Si tratta in particolare "di equipaggiamenti per la protezione individuale e più in generale della popolazione civile dagli effetti del conflitto in atto", è spiegato nella relazione illustrativa del decreto, e dunque "elmetti e giubbotti antiproiettile" ma anche "materiali Counter-Ied per la rilevazione di oggetti metallici e ordigni esplosivi", cioè dispositivi per lo "sminamento umanitario a favore della popolazione civile”: questo è quanto spiegato da una nota di Palazzo Chigi. Materiale per un complessivo stanziamento di 12 milioni di euro