Elezioni midterm nelle Filippine, i partiti e lo scenario politico

Domani, 12 maggio, sono chiamati alle urne 68 milioni di elettori filippini per eleggere oltre 18 mila rappresentanti nazionali e locali, tra cui anche il sindaco della capitale Manila. Un test che servirà soprattutto per capire di quanto consenso gode ancora il presidente Marcos Jr. in vista delle elezioni del 2028 e dopo la rottura dell’alleanza Uniteam con la famiglia del suo predecessore, Rodrigo Duterte, arrestato a marzo dalla Corte Penale Internazionale

Elezioni barometro del consenso per Marcos

Il voto dei filippini sarà una cartina di tornasole per capire di quanto sostegno goda ancora il presidente in carica Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr in vista delle elezioni del 2028. Perciò questo turno elettorale si preannuncia come una battaglia per procura tra le due dinastie politiche che governano il Paese da tempo, i Duterte e i Marcos, ancora insieme al potere nonostante la rottura della loro alleanza politica, Uniteam, che nel 2022 ha portato Marcos jr. alla presidenza e Sara Duterte, figlia dell’ex presidente Rodrigo, alla vicepresidenza. A iniziare questo lungo periodo di crisi era stata proprio l’arresto dell’ex presidente Duterte lo scorso marzo da parte della Corte Penale Internazionale con diverse accuse di omicidio e di crimini contro l'umanità. Nonostante il trasferimento forzato a L’Aja, nei Paesi Bassi, Duterte ha deciso ugualmente di correre per la poltrona di sindaco di Davao, città natale della famiglia. L’arresto di Duterte non è stato il solo evento a colpire una delle famiglie politicamente più influenti del Paese: tra dicembre e febbraio, infatti, è arrivata la richiesta di impeachment, poi passata, da parte della Camera dei rappresentanti per la vicepresidente Sara Duterte, con accuse di corruzione e incitamento all’insurrezione. Il caso è ora nelle mani del Senato. Pur con un contesto così frammentato e con l’alleanza politica che lo ha portato al potere in frantumi, il presidente Marcos Jr. conta di ampliare il suo consenso elettorale.