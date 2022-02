Come aiutare l'Ucraina: le ong e le associazioni a cui donare

Si può dare una mano a distanza alle persone costrette a lasciare le loro case e a proteggersi dai bombardamenti, ma anche ai soldati dell’esercito ucraino. Si possono donare cibo, vestiti invernali per proteggersi dal freddo, kit medici per la prima assistenza, protezioni come giubbotti e caschi ascolta articolo Condividi

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, a seguito dell’invasione russa, migliaia di cittadini si trovano in difficoltà. Ci sono donne, bambini e anziani costretti a lasciare le loro case e a proteggersi dai bombardamenti che hanno bisogno di assistenza medica, cibo e kit invernali per proteggersi dal freddo. Si possono aiutare anche i soldati dell’esercito ucraino, che ha arruolato tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni, donando cibo e kit medici ma anche protezioni come giubbotti e caschi. Ecco una lista di associazioni alle quali si può donare: le informazioni si trovano nei siti internet di riferimento (LA DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).

Croce Rossa vedi anche Guerra in Ucraina, ecco come l'Italia potrebbe sostituire il gas russo La Croce Rossa Italiana ha lanciato una raccolta fondi per il sostegno della popolazione ucraina. Mancanza di acqua, cibo, elettricità e assistenza sanitaria colpiscono centinaia di migliaia di persone. Necessarie la fornitura di beni di prima necessità, la riparazione di sistemi idrici e l’erogazione di forniture essenziali per gli ospedali. Caritas È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto corrente postale n. 347013, oppure tramite una donazione on-line tramite il sito della Caritas, o con bonifico bancario (causale "Europa/Ucraina").

Milano approfondimento Ucraina, come verrà dislocato l'esercito italiano A Milano risiede la più grande comunità ucraina d’Italia, circa 20mila persone. Anche da qui si sono subito organizzate raccolte per inviare aiuti umanitari in Ucraina. In via Meda 50 c’è un punto di raccolta alla Chiesa Santi Giacomo e Giovanni: venerdì 4 marzo partirà un mezzo con aiuti da consegnare al confine est Romania per supportare il gruppo di volontari “Clean Busters”. Si raccolgono prodotti di primo soccorso, prodotti per l’igiene, prodotti di pulizia, cerotti, disinfettanti, coperte, abiti pesanti, pannolini per bambini, assorbenti donna, bagnoschiuma, carta igienica, detersivi in polvere in confezione piccola, prodotti in scatola come fagioli, marmellata, riso, pasta, zucchero, te nero, caffè solubile, giochi per bimbi di piccole dimensioni, acqua in confezioni da 500 ml.