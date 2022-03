Guerra Ucraina, attacco all'ospedale di Mariupol e fake news russe

Insomma madri e bambini soccorsi dopo l’attacco, secondo i diplomatici russi, non esisterebbero se non in una grande messinscena ad uso dei media occidentali. La prova? L’ospedale - si legge nei post rimossi - non era più operativo da tempo perché passato sotto il controllo delle forze armate ucraine che avrebbero fatto evacuare pazienti e personale medico. Di conseguenza i soggetti che compaiono nelle immagini altro non sarebbero che attori. Alcuni dei quali, addirittura, identificabili.

Tanto è bastato a Twitter per rimuovere i post. Ma quella della piattaforma non è stata l’unica reazione. Anche giornalisti e utenti si sono mobilitati per confutare le affermazioni russe. Come ha fatto notare il giornalista della BBC Shayan Sardarizadeh , le due donne nelle immagini che documentano il bombardamento segnalate dall’ambasciata sono diverse e non potrebbero essere state rappresentate dalla stessa persona.

Ma non è stato solo l’account Twitter dell’ambasciata inglese a seminare dubbi sulla ricostruzione dell’evento. Anche le rappresentanze diplomatiche russe in altri Paesi si sono unite al coro. La sede italiana, per esempio, ha parlato del “tentativo di gonfiare lo scandalo” da parte dei media occidentali e ucraini, definendo l’operazione “il massimo del cinismo e della campagna di menzogne”.

Sulla stessa linea ma più circostanziata la versione avanzata dai diplomatici russi di stanza in Israele che hanno ripetuto che “l’ospedale pediatrico non era operativo dall’inizio dell’operazione speciale della Russia in Ucraina” e hanno anche proposto immagini a sostegno della tesi.

Anche in questo caso, però, gli utenti della piattaforma non se ne sono stati con le mani in mano e hanno intrapreso l’attività di verifica delle informazioni. Proprio una delle immagini in questione, quella che mostra un mezzo militare nei pressi di una struttura che dovrebbe rappresentare l’ospedale, è stata geolocalizzata dall’organizzazione investigativa Bellingcat. Risultato: la posizione individuata appare distante 10 chilometri da dove effettivamente si trova il nosocomio bombardato.

Non solo. Alcuni utenti Twitter hanno fatto notare come dall’inizio della guerra quella stessa immagine sia stata utilizzata altre volte dalla propaganda russa per indicare la presenza di militari ucraini in edifici civili come per esempio le scuole.

Infine, anche la tesi che l’ospedale non fosse più operativo da tempo perché occupato dai militari, è stata sottoposta a scrutinio. Il giornalista James Clayton della BBC, per esempio, ha rintracciato un post Facebook del nosocomio del 2 marzo in cui si chiede supporto di gasolio e altri strumenti per fare funzionare la struttura. Che dunque continuava la sua attività anche dopo l’invasione del 28 febbraio.