Guerra in Ucraina: avvio contrattazioni rublo con 3 ore di ritardo

La Banca centrale ha ritardato di tre ore le contrattazioni. La valuta scambia in forte flessione. Gli spread sul rublo sono aumentati di otto volte. Volano le quotazioni del petrolio, balza il prezzo del grano, in crescita anche il mais e la soia

Il Rublo è in forte calo all'avvio del mercato ufficiale di Mosca dopo che la Banca centrale ha ritardato di tre ore le contrattazioni. La valuta scambia in forte flessione. Attualmente per un dollaro sono necessari 90 rubli (-8%). Gli spread sul rublo sono aumentati di otto volte, con i market maker da Sydney a Hong Kong che si tirano indietro (GUERRA IN UCRAINA: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). La valuta era stata indicata in calo del 28% nel trading offshore mentre le sanzioni imposte alla Russia e alla sua banca centrale aumentano la la preoccupazione per gli effetti a catena. Il rublo dunque sta crollando con le nuove sanzioni sulla Russia, tra cui l'esclusione selettiva delle banche dal circuito dei pagamenti Swift, per l'invasione in Ucraina. Intanto la Banca centrale della Russia alza il tasso di riferimento al 20% e ha motivato la decisione con il drastico "cambiamento delle condizioni esterne. L'aumento dei tassi si è reso necessario per rendere più attraenti i depositi" (LE CONTROMISURE DELL'UE CONTRO LA RUSSIA).

La Banca centrale della Russia ha dato indicazione ai broker di non soddisfare temporaneamente gli ordini di vendita di titoli da parte di stranieri a partire da oggi, riporta l'agenzia Bloomberg. Intanto i future sui listini di Borsa europei sono in forte calo, con l'Euro Stoxx 50 che perde il 3,3%. Le sanzioni finanziarie scattate contro la Russia a seguito dell'invasione in Ucraina fanno scattare la corsa al dollaro sui mercati mondiali, visto come bene rifugio. il biglietto verde si rafforza praticamente rispetto a tutte le valute con l'euro che perde così lo 0,95% a 1,161. Limita i danni lo yen a 115,5.

La Bce ritiene che Sberbank Europe e le sue divisioni in Croazia e Slovenia sono "in fallimento o in probabile fallimento per il deterioramento della loro situazione di liquidità, secondo quanto afferma la Bce in una nota sottolineando che la banca "nel futuro vicino non sarà probabilmente in grado di pagare i suoi debiti in tempo. Sberbank Europe, controllata dalla russa Sberbank, e le sue divisioni hanno sperimentato una significativa" uscita di depositi in seguito all'impatto delle tensioni geopolitiche" e delle sanzioni imposte dall'Occidente.

Il petrolio vola con le nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il Wti, dopo aver toccato un +7,5%, cresce del 5,5% a 96,63 dollari al barile. Il Brent guadagna il 4,67% a 102,50 dollari. Nuovo balzo, sui mercati mondiali, anche dei prezzi delle materie prime alimentari a seguito delle sanzioni. Russia e Ucraina sono infatti grandi produttori di grano le cui quotazioni sui mercati internazionali salgono del 9%. Avanzano anche il mais (+5%) e la soia (+3.9%).