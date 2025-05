GameStop acquista Bitcoin per 500 milioni di dollari

GameStop ha dichiarato di aver acquistato bitcoin per un valore di circa 513 milioni di dollari con l'obiettivo di capitalizzare la crescente adozione delle criptovalute a livello globale. L'annuncio arriva un giorno dopo che la Trump Media and Technology Group, la società di social media del presidente americano Donald Trump, ha dichiarato di voler raccogliere 2,5 miliardi di dollari per acquistare bitcoin. La società texana ha affermato in un documento di aver acquistato 4.710 bitcoin, senza rivelare però il periodo di acquisto.