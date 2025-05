Trump Media punta a investire 3 miliardi in criptovalute e bitcoin

La media company della famiglia Trump intende raccogliere tre miliardi di dollari per acquistare criptovalute come i bitcoin, scommettendo sugli asset digitali promossi dal presidente. Lo ha scritto il Financial Times citando sei fonti a conoscenza del dossier. La mossa potrebbe essere annunciata in vista di un grosso incontro di investitori del settore questa settimana a Las Vegas, dove dovrebbero intervenire i figli del tycoon, Donald Jr e Eric, insieme al vicepresidente JD Vance. Se il piano fosse confermato, si tratterebbe di un nuovo potenziale conflitto di interessi per il presidente, che ha promesso di fare degli Stati Uniti "la cripto capitale del mondo".