Russia-Ucraina, a breve il discorso di Draghi in Senato

La giornata di ieri

Ieri 28 febbraio il premier Draghi ha partecipato a vari incontri per discutere della situazione in Ucraina. Il presidente Usa Joe Biden ha organizzato in serata un vertice telefonico sull'Ucraina con i leader di G7, Ue e Nato. Nel Consiglio dei ministri si sono prese misure per contrastare la guerra scatenata da Putin: accoglienza dei profughi, invio di armi per l'esercito di Kiev, stanziamento di fondi per studenti e ricercatori ucraini e centrali a carbone pronte a ripartire in qualsiasi momento, se servisse ridurre i consumi di gas. Il decreto è passato all'unanimità in Cdm, ma prevede che ogni atto che coinvolga l'arsenale militare dell'Italia sia preceduto da un passaggio a Montecitorio e a palazzo Madama. Le contromisure per evitare uno choc energetico il premier le aveva annunciate già venerdì alle Camere, dove tornerà oggi per aggiornare il Parlamento sull'evoluzione della crisi. “Siamo in guerra, bisogna essere pronti a fare tutto il necessario, a fare sacrifici”, è il messaggio che porterà il Draghi, che chiederà alle Camere un primo via libera all'invio di armi a un Paese impegnato in un conflitto.