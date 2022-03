8/10 ©Ansa

IL PAPA - Un gesto storico è arrivato anche da Papa Francesco che, il 25 febbraio, si è recato all'Ambasciata russa presso la Santa sede, in Via della Conciliazione. A quanto si è appreso, il pontefice ha compiuto la visita per manifestare la sua preoccupazione per la guerra in corso in Ucraina e per chiedere la fine dei bombardamenti