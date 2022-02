Ucraina, Vaticano si offre come mediatore per negoziato. VIDEO

Il Vaticano si offre come territorio neutro e terza parte tra due Stati in guerra, Russia e Ucraina, per facilitare le trattative e il negoziato, chiedendo di evitare l’escalation militare, fermare le bombe e i combattimenti e aprire una trattativa (IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO - IL VIDEORACCONTO DI SKY TG24 DA KIEV).

Parolin: “Bisogna fermare escalation, sarebbe catastrofe”

“Sono convinto ci sia ancora e sempre spazio per il negoziato, non è mai troppo tardi”. Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede e numero due della Chiesa Cattolica. “Noi offriamo la nostra disponibilità a facilitare il dialogo, non oso nemmeno pensare che il conflitto possa allargarsi ad altri Paesi europei”, ha continuato Parolin. “Sarebbe una catastrofe di proporzioni gigantesche, ma purtroppo è una eventualità che non si può escludere. Bisogna fermare l’escalation e trattare”.