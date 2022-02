DIRETTA Ucraina e Russia in guerra. Le ultime notizie

Atteso stamani l'avvio nella bielorussa Gomel dei colloqui tra Ucraina e Russia. Ma secondo media ucraini Minsk potrebbe presto affiancare le truppe russe. "Le prossime ore saranno cruciali", ha detto Zelensky a Johnson. Nella notte nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv. Putin ordina "l'allerta del sistema difensivo nucleare". Un'escalation "inaccettabile", per gli Usa; "un'idea inconcepibile", dice l'Onu. Oggi nuova riunione del Consiglio di sicurezza, in cui "proporremo una tregua umanitaria per evacuare donne e bambini", annuncia Di Maio. Biden sentirà oggi gli alleati, informa la Casa Bianca. Almeno 352 i civili uccisi dall'inizio dell'invasione russa, secondo Kiev. Spazio aereo chiuso ai voli russi da diversi paesi europei, con l'Ue che valuta anche lo stop alle navi. Atteso per oggi l'ok formale di Bruxelles all'esclusione di alcune banche russe dal sistema Swift. Sempre oggi riunione straordinaria del Consiglio dei ministri Ue dell'Energia e, in Italia, Cdm sulle misure per la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina attaccata dalla Russia.

