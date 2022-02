Tra le richieste del presidente Vladimir Putin per porre fine all'attacco della Russia in Ucraina c'è il riconoscimento della Crimea come territorio appartenente a Mosca. La penisola è stata invasa dai russi nel febbraio 2014: fino ad allora, era una Repubblica autonoma indipendente all'interno dell'Ucraina. Instaurato un governo filorusso e organizzato un referendum lampo, Mosca annesse la penisola in violazione del diritto internazionale, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA - LO SPECIALE - I LIVE DEI NOSTRI INVIATI).