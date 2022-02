Anonymous a Putin: “Conoscerà furia degli hacker di tutto il mondo”

In un messaggio diffuso sui suoi canali social, il collettivo internazionale di hacker e attivisti spiega perché ha scatenato una cyber guerra contro la Russia, dopo l’invasione dell’Ucraina, e mette in guardia sui prossimi passi: “I siti web oscurati sono solo l’inizio”. Sul presidente russo: “Ha mostrato come il suo regime non abbia rispetto per i diritti umani, né per il principio di autodeterminazione dei Paesi vicini. Questa è una guerra che lei non può vincere”