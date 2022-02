Guerra Russia-Ucraina, Roman Abramovich assiste ai negoziati

Su richiesta dell'Ucraina, Roman Abramovich si è recato in Bielorussia per assistere ai negoziati tra Russia e Ucraina a (AGGIORNAMENTI LIVE DALLA GUERRA - LO SPECIALE SULLA CRISI). Diffusa in prima battuta dal Jewish News e dal Jerusalem Post, la notizia è stata poi confermata dalla portavoce dell’uomo d'affari russo, proprietario del club della Premier League Chelsea (la cui gestione, in seguito alla crisi, è stata affidata agli amministratori della Fondazione di beneficenza della società).

Abramovich, che possiede anche un passaporto israeliano, ha accettato la richiesta dell'Ucraina. "Posso confermare che Roman Abramovich è stato contattato dalla parte ucraina per il supporto nel raggiungimento di una risoluzione pacifica e che da allora ha cercato di aiutare", ha detto la portavoce, aggiungendo: "Considerando la posta in gioco, vi chiediamo di comprendere la nostra scelta di non aver voluto commentare né situazione in quanto tale né il suo coinvolgimento".