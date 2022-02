Guerra Ucraina, il tennista russo Medvedev: a nome bambini chiedo pace

Nel giorno in cui è diventato ufficialmente numero 1 del ranking mondiale, Daniil Medvedev lancia un appello su Instagram. "Oggi voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo. Tutti hanno sogni, la loro vita è appena iniziata: i primi amici, le prime grandi emozioni. Tutto ciò che sentono e vedono è la prima volta nella loro vita. Per questo - scrive il tennista russo - voglio chiedere la pace nel mondo, tra i paesi. I bambini nascono con una fiducia interiore nel mondo, credono in tutto: nelle persone, nell'amore, nella sicurezza e nella giustizia, nelle loro chance. Stiamo insieme e mostriamo loro che è vero: ogni bambino non dovrebbe smettere di sognare". Salito in vetta come 27esimo giocatore della classifica mondiale nell'era del ranking nel circuito Atp dal 1973, Medvedev dà voce agli indifesi di questa guerra, i bambini, utilizzando come un megafono il nuovo traguardo raggiunto (GUERRA IN UCRAINA: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).