Guerra in Ucraina, Fifa a Russia: "Campo neutro, niente nome né inno"

Niente inno. Niente bandiera. Nessuna competizione internazionale in territorio russo. Partite casalinghe in campo neutro e senza spettatori. Ma, soprattutto, niente Russia ma "Unione Calcistica Russa" (Football Union of Russia, RFU). Mentre il mondo si ribella all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, la federcalcio internazionale si attiene alle linee guida del Cio decidendo comunque di far giocare la nazionale di calcio russa ma a determinate condizioni.

Una decisione più “blanda” rispetto a quanto chiedevano diversi Paesi. Dopo Polonia e Svezia, infatti, anche la federcalcio della Repubblica Ceca ha fatto sapere ufficialmente che con la Russia non giocherà. “La violenza non è mai una soluzione – si legge in una nota della massima organizzazione mondiale del calcio – e la Fifa esprime la sua più profonda solidarietà a tutte le persone colpite da ciò che sta accadendo in Ucraina”. “La Fifa continuerà il suo dialogo in corso con il Cio, la Uefa e altre organizzazioni sportive – ha fatto sapere – per determinare eventuali misure o sanzioni aggiuntive, compresa una potenziale esclusione dalle competizioni, che saranno applicate nel prossimo futuro nel caso in cui la situazione non migliorasse rapidamente”.