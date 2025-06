Trump: 9mila migranti inviati a Guatanamo. Wp: ci sono anche italiani

Oltre ai nostri connazionali, ci sarebbero persone provenienti da Gran Bretagna Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina. Washington non avviserà governi alleati. La prigione una volta era destinata ai terroristi dell'11 settembre

Alla vigilia di una mega parata che celebrerà a Washington i 250 anni dell'esercito americano e il giorno del suo 79esimo compleanno, Donald Trump, oltre a raddoppiare la presenza di soldati a Los Angeles per tenere sotto controllo le manifestazioni , ha annunciato l'invio di 9.000 migranti nel carcere di massima sicurezza di Guantanamo. Tra le migliaia di stranieri che saranno ci sarebbero anche italiani. Lo rivela il Washington Post citando funzionari. Oltre all'Italia ci sono migranti provenienti da Gran Bretagna Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina, ma anche da altre parti del mondo, tra cui molti provenienti da Haiti. È improbabile, secondo quanto riferito dalle fonte al Washington Post, che l'amministrazione Usa informi i governi di origine degli stranieri sui trasferimenti imminenti verso la famigerata struttura militare, compresi stretti alleati degli Stati Uniti. Le persone che saranno deportate a Guantanamo sono tutti "immigrati illegali"

La ragione dei trasferimenti: liberare i centri di detenzione Usa

Secondo Politico, nelle prossime ore potrebbero cominciare le deportazioni di 9.000 migranti a Guantanamo, la prigione una volta destinata ai terroristi dell'11 settembre che Trump ha adibito come centro di detenzione di immigrati illegali. Si tratterebbe di un aumento esponenziale rispetto ai circa 500 migranti trattenuti per brevi periodi sull'isola da febbraio, e di un passo avanti verso il piano annunciato dal presidente a gennaio, che prevede l'utilizzo della struttura per ospitare fino a 30.000 migranti. La ragione ufficiale dei trasferimenti è liberare posti letto nei centri di detenzione americani, ma l'utilizzo della famigerata struttura vuole anche inviare un segnale volto a scoraggiare l'immigrazione illegale.