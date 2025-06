Irlanda del Nord, scontri fra manifestanti anti-migranti e polizia

Nuovi scontri sono scoppiati questa sera, per la seconda serata consecutiva, tra manifestanti e polizia a Ballymena, nell'Irlanda del Nord. Lo ha osservato un giornalista dell'Afp sul posto. Centinaia di manifestanti, alcuni mascherati, si sono scontrati con la polizia antisommossa. Petardi e bottiglie di vetro sono stati lanciati contro la polizia, che ha utilizzato idranti. Ieri sera, alcune abitazioni sono state date alle fiamme e 15 agenti sono rimasti feriti in quello che la polizia ha definito un attacco a sfondo razziale, in seguito all'accusa di tentato stupro di una ragazzina da parte di due adolescenti.