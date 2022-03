La bozza del decreto sulla crisi in Ucraina prevede un capitolo con interventi nel caso in cui il gas proveniente dalla Russia dovesse ridursi o bloccarsi. Una serie di compiti saranno affidati a Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale. Intanto, il ministro degli Esteri Di Maio è volato in Algeria per discutere un aumento delle forniture di gas da importare dal Paese africano