In una telefonata con il capo dell'Eliseo Macron, il presidente russo Putin ha detto che per fermare il conflitto richiede il riconoscimento internazionale della Crimea come territorio russo e la neutralità di Kiev. Dopo una prima fase di negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina, che si sono tenuti a Gomel, in Bielorussia, nuovi colloqui si terranno nei prossimi giorni