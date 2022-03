1/10 ©Ansa

Il 26 febbraio, dal Ministero della Transizione ecologica è stato dichiarato lo stato di “pre-allarme” per le forniture di gas all’Italia come conseguenza della guerra in Ucraina. La notizia è stata annunciata sul sito Snam, il principale operatore infrastrutturale in Italia che si occupa anche della sicurezza del gas

