4/10 ©Ansa

In Romania il 2 marzo, secondo quanto riportato da cotidianul.ro, sono stati 16.000 i cittadini ucraini a varcare la frontiera (il 7% in meno rispetto al giorno precedente). Molti lo hanno già lasciato per raggiungere i propri familiari sparsi in vari Paesi dell'Europa occidentale, ma molti altri sono rimasti, ricevendo la solidarietà della popolazione romena. Nella foto, rifugiati in Ungheria