Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 maggio segno per segno

E' tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata. Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà ricca di colpi di scena? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 7 maggio.

L’energia oggi non vi manca e sapete come usarla. Amori nuovi all’orizzonte vi stimolano a cercare relazioni autentiche. Il lavoro porta belle opportunità. In famiglia si risolvono vecchie questioni grazie alla vostra lucidità. È il momento di usare razionalità e calma.