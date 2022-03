Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova raccoglie 7 milioni di $ per l'Ucraina

Anche Nadya Tolokonnikova delle Pussy Riot si è schierata apertamente a favore dell'Ucraina, non soltanto a parole ma raccogliendo oltre 7 milioni di dollari per aiutare il Paese che in queste ore è stato invaso dal suo di Paese. Nadežda Andreevna Tolokonnikova, in Occidente chiamata Nadja Tolokno oppure Nadya Tolokonnikova, è la cantante attivista russa, membro del gruppo punk e femminista che da sempre si batte contro il governo di Vladimir Putin.



L'artista ha unito le forze con Trippy Labs e alcuni membri del collettivo online PleasrDAO per creare il progetto UkraineDAO, che tramite un NFT della bandiera ucraina è riuscito a raccogliere più di 7,1 milioni di dollari, cifra aggiornata alla mattinata di giovedì 3 marzo.

Quindi adesso quella cifra presumibilmente sarà aumentata, dato che le donazioni di criptovalute continuano ad affluire (vi terremo aggiornati non appena verranno svelati nuovi dati relativi alla raccolta fondi).



Secondo un portavoce, in soli cinque giorni circa 3.271 persone hanno contribuito, facendo un'offerta per 1/1 NFT. Si tratta di un'asta speciale della piattaforma PartyBid, strumento che permette alle persone di riunire risorse e fare offerte collettive per arrivare a una proprietà di gruppo di un NFT. In pratica ciascuno di coloro che contribuiscono all'offerta sarà proprietario di quell’NFT, esattamente come gli altri donatori.



Gli NFT, o token non fungibili, consentono agli acquirenti di dimostrare la proprietà di un asset virtuale (che in questo caso è una versione digitale della bandiera blu e gialla dell'Ucraina). Tale NFT è stato prodotto come un’edizione unica sulla blockchain di Ethereum, tuttavia chi ha partecipato alla raccolta assumerà la proprietà condivisa dell'oggetto.

Per far parte dei proprietari collettivi della bandiera dell'Ucraina in versione NFT, si possono versare contributi che vanno da 0,00001 ether (0,03 dollari) a 44 ether (128.000 dollari), in base a quanto spiega la piattaforma di vendita di NFT PartyBid, coinvolta in questo progetto.