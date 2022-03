Ucraina, la deputata Rudik a Sky TG24: “Non lasceremo Kiev ai russi”

“Nella capitale ci stiamo preparando a un assedio - dice la politica 36enne - Ci stiamo difendendo molto bene sulla terra, ma serve una no fly zone sopra il Paese”. Sull’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhazhia: “Un’esplosione è una minaccia per l’intera Europa”. E aggiunge: “Quando Putin usa la parola ‘pace’ bisogna prendere in mano il kalashnikov e andare avanti perché quello che lui intende dire è ‘guerra’”

Parlando dell’andamento della guerra, Rudik spiega: “L’esercito russo è uno dei più forti al mondo e noi siamo orgogliosi di aver lottato bene contro questo esercito, che non è stato in grado di prendere nessuna grande città a parte Kherson”. Poi aggiunge: “Negli ultimi 10 anni l’esercito di Putin ci ha attaccato dal cielo e da terra. Ci stiamo difendendo molto bene sulla terra, uomini e donne stanno lottando con grande coraggio e abbiamo già ucciso più di 6mila soldati russi. Tuttavia abbiamo bisogno dal cielo, aerei, forze dell’aviazione, ecco perché sto chiedendo a tutti i membri della Nato e a tutti i nostri partner di creare una no fly zone sopra l’Ucraina, questa è la cosa più importante che deve accadere”.

“Un’esplosione nucleare è una minaccia per l’intera Europa”

vedi anche

Prezzi alle stelle e tratte saltate: come volare da e verso la Russia

Rudik parla anche dell’attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhazhia: “La minaccia di un’esplosione nucleare è una minaccia non soltanto per l’Ucraina ma per l’intera Europa, alle radiazioni non interessa il vostro passaporto, non interessa alle radiazioni se uno è un membro della Nato oppure no”. E ribadisce: “Ogni giorno che passa perdiamo tempo, ogni giorno le nostre città vengono distrutte, i nostri bambini uccisi e ancora di più c’è una minaccia per tutto il mondo. Avete visto Putin è impazzito, è fuori controllo, vuole solo vincere. Quando Putin usa la parola pace bisogna prendere in mano il kalashnikov e andare avanti perché quello che lui intende dire è guerra”.