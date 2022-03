Prezzi alle stelle e tratte saltate: come volare da e verso la Russia

1/11 ©Ansa

Da qualche giorno è in vigore lo stop ai voli dall’Italia per la Russia e a quelli dalla Russia per l’Italia. Roma, come parte dell'Unione europea, ha deciso di chiudere lo spazio aereo agli aerei civili russi, insieme ad altri Stati come Regno Unito e Svizzera. Il tentativo è quello di isolare sempre di più Mosca, bloccandone i collegamenti internazionali, in risposta all'offensiva militare in Ucraina. Il Cremlino ha risposto fermando a sua volta i voli di 36 Paesi, compresa l’Italia

