Zelensky dopo l'attacco alla centrale: “Russia usa terrore nucleare"

Altra giornata di pesanti attacchi da parte delle forze militari russe. A Chernihiv i raid hanno colpito anche due scuole, un ospedale ed edifici residenziali: oltre 30 vittime. Kharkiv è bersagliata da giorni: anche qui si contano molte vittime tra i bambini. A sud Mariupol è assediata e l’esercito di Mosca punta a Odessa, via mare e via terra. Si combatte vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa

