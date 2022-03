Bombe russe su centrale nucleare Zaporizhzhia. Kiev: è in sicurezza

Media riportano che l'unità 1 della struttura è stata colpita e intorno al sito è divampato un incendio. Le autorità ucraine hanno fatto sapere che l'impianto è stato messo in sicurezza, malgrado le iniziali diffcioltà dei pompieri ad agire per via dell'azione bellica

Le forze russe hanno iniziato a bombardare la maggiore centrale nucleare dell'Ucraina e dell'Europa di Zaporizhzhia, vicina alla località di Enerhodar. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'Associated Press. La stessa fonte informa che l'unità 1 della centrale è stata colpita e intorno al sito è divampato un incendio. Kiev ha fatto sapere che è stata messa in sicurezza la struttura, malgrado le iniziali diffcioltà dei pompieri ad agire per via dell'azione bellica e non c'è alcun aumento delle radiazioni. (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - I VIDEO)