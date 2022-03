Guerra Russia-Ucraina: Aiea preoccupata per centrali nucleari

“Un incidente avrebbe gravi conseguenze per salute pubblica e ambiente”, ha ribadito l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Ha fatto sapere che le forze armate russe sono vicine al più grande impianto ucraino, la centrale di Zaporizhzhia, ma per ora non hanno preso il controllo. Il direttore generale Rafael Grossi ha messo in guardia ancora una volta "contro qualsiasi azione che possa minacciare la sicurezza” dei siti ascolta articolo Condividi

L’Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha espresso “grave preoccupazione” per la guerra in corso in Ucraina, sottolineando che le forze armate russe sono vicine alla più grande centrale nucleare del Paese. Si tratta della centrale di Zaporizhzhia, nell'Ucraina orientale. L’organizzazione dell’Onu si è quindi detta seriamente preoccupata per il mantenimento della sicurezza e protezione di questi siti durante il conflitto e ha sottolineato che deve essere evitata qualsiasi azione militare o di altro tipo che possa minacciare gli impianti.

Aiea: truppe russe “vicino all'impianto” di Zaporizhzhia L’Agenzia ha fatto sapere che, secondo le informazioni che ha ricevuto, per il momento i sei reattori del sito di Zaporizhzhia (Est) sono "sicuri". In base agli aggiornamenti sugli sviluppi sul campo che riceve regolarmente dalle autorità ucraine, le truppe russe “operano vicino all'impianto” ma per ora non hanno preso il controllo. Rafael Grossi, direttore generale dell'Aiea, ha messo in guardia ancora una volta "contro qualsiasi azione che possa minacciare la sicurezza" dei siti nucleari del Paese. Intanto, mercoledì è prevista una riunione del Consiglio dei governatori Aiea a Vienna, sede dell'agenzia, per discutere dei "rischi reali" posti dal conflitto.