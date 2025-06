Eurozona, la Bulgaria adotterà l'euro da gennaio 2026

Economia

Secondo quanto emerge da un paper di Unimpresa, la misura esiste in tutti gli Stati dell'Ue: in alcuni casi è stabilita per legge, in altri dalla contrattazione collettiva. Fissando la soglia del salario minimo legale a 9 euro lordi l'ora, sostiene l’asociazione, “il livello retributivo italiano diverrebbe uno dei più elevati fra i Paesi membri, con potenziali gravi ripercussioni e costi assai elevati”. I DATI