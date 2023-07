Salario minimo in Europa: in Lussemburgo più alto, Bulgaria più basso

1/9 ©Ansa

Il salario minimo esiste in tutti gli Stati dell'Ue: in alcuni casi è stabilito per legge, in altri dalla contrattazione collettiva. In 21 Paesi esistono salari minimi legali (l'ammontare del valore minimo varia in maniera significativa, da 312 euro mensili in Bulgaria a 2.142 in Lussemburgo), mentre in sei Stati membri (Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia) la protezione del salario minimo è fornita esclusivamente dai contratti collettivi. È quanto emerge da un paper di Unimpresa, mentre nel nostro Paese il tema è al centro del dibattito

Salario minimo, in Italia 4,6 milioni di lavoratori sotto i 9 euro all'ora