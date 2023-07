La maggioranza continua ad opporsi all’idea di un salario minimo per i lavoratori, preferendo altre iniziative. L’idea delle opposizioni era quella di stabilire un valore base di 9 euro all’ora per tutti per avvantaggiare i lavoratori subordinati, ma anche i parasubordinati e gli autonomi, che sono occupati in settori dove la contrattazione sindacale è più debole