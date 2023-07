Salario minimo, in Italia 4,6 mln di lavoratori sotto i 9 euro all'ora

7/7 Sky TG24

Tra chi si dice contrario alla proposta di un salario minimo fissato per legge, c’è chi pensa che in questo modo si andrebbe in realtà a creare una situazione per cui in molti casi non si salirebbe più al di sopra di questa cifra. Ma l’esperienza di altri Paesi ci insegna che la paga minima oraria, per quanto stabilita da una normativa, non sia un dogma insuperabile: in Germania, ad esempio, si è passati dagli 8,25 euro del 2015 ai 12 di oggi (con la prospettiva di arrivare a 12,82 euro nel 2025)

