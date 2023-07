Salario minimo, il governo ha altre idee: taglio del cuneo e bonus

Palazzo Chigi ha finora bocciato l'ipotesi di stabilire per legge un livello di stipendio al di sotto del quale non si può andare. Per aiutare i lavoratori l'Esecutivo punta ad alleggerire il carico fiscale e agli sconti che danno le imprese. La Cgil è favorevole a una paga minima ma non basta: bisogna rafforzare i contratti nazionali di lavoro ed eliminare la precarietà

Per aumentare le paghe degli italiani, il governo in carica, seguendo la scia di quello precedente, ha ridotto le tasse per chi ha stipendi medio-bassi e rafforzato alcuni bonus. L’idea di un salario minimo stabilito per legge, al di sotto del quale non si può assumere, non piace a Palazzo Chigi.

Palazzo Chigi boccia il minimo per legge

La strada che vuol percorrere l’Esecutivo sembra dunque essere quella seguita finora. Misure per ammorbidire il cosiddetto cuneo fiscale (carico dei contributi più leggero per i dipendenti) o per alzare il valore dei fringe benefit (sconti che dà l'azienda) per chi ha figli. Interventi contenuti nel recente decreto lavoro che sono però a tempo e che se si vorranno confermare, o rafforzare, avranno bisogno di parecchi soldi.