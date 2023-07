4/10 ©IPA/Fotogramma

CONTRATTI A TERMINE - Non sono poi più necessarie causali per le proroghe ma anche per i rinnovi dei contratti a termine fino a 12 mesi nel settore privato. E a tal fine, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel conteggio dei 12 mesi non si tiene conto dei periodi previsti dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto

Salario minimo, ecco quanti italiani guadagnano meno di 9 euro l'ora