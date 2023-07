A incidere sull'aumento dei costi c'è anche il prezzo del carburante, ma non è l'unica causa. I rincari riguardano sia le rotte nazionali che quelle internazionali e intercontinentali. A Linate i biglietti costano il 30% più del bimestre luglio-agosto 2022 e il 26% in più di luglio 2019. L’incremento più evidente è sulle rotte per Londra