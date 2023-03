Inquinamento da jet privati, 572 mila voli in Europa nel 2022

Le emissioni medie di carbonio di ciascuno dei jet privati utilizzati nel 2022 sono state di 5,9 tonnellate di CO2, più che guidare un'auto a benzina media per 23.000 chilometri o guidare da Parigi a Roma 16 volte Condividi

I voli privati in partenza dall'Italia sono aumentati di oltre 6 volte in due anni, da 8.576 nel 2020 a 55.624 nel 2022, con emissioni di CO2 salite da 21.300 tonnellate nel 2020 a 266.089 tonnellate nel 2022. Sono i risultati di una ricerca commissionata da Greenpeace sull'Europa centrale e orientale. L'aeroporto più utilizzato per l'aviazione privata è Linate, con 8.397 voli in partenza nel 2022.

Voli privati in Europa aumentati del 64% nel 2022 La rotta più frequentata è stata quella da Milano e Roma. La rotta più breve utilizzata (10 o più voli all'anno) nel 2020 era Milano-Lugano, nel 2021 e 2022 era Verona-Brescia (44,45 km di distanza). In generale, afferma Greenpeace, il numero di voli privati in Europa è aumentato del 64% lo scorso anno e le emissioni di anidride carbonica dei voli privati sono più che raddoppiate. Greenpeace chiede all'Ue e ai governi nazionali di vietare i jet privati per affrontare la crisi climatica in modo più equo. vedi anche Cina, tempesta di sabbia su Pechino: inquinamento a livello record