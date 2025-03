Nasce Aureus, nuova holding italiana per l'efficientamento energetico

Nasce Aureus Group , una holding guidata da un team di alto profilo, leader visionari che hanno optato per una mossa fuori dagli schemi: in un'epoca in cui le sfide globali richiedono soluzioni innovative e con approccio pragmatico verso il mercato e il cliente, le due aziende uniscono le forze per andare oltre la competizione e scrivere un nuovo paradigma imprenditoriale per il settore.

Aureus Group è inoltre tra gli attori principali nel mercato italiano per la creazione e la gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), modelli innovativi che permettono a cittadini, aziende e amministrazioni locali di condividere energia prodotta da fonti rinnovabili, e ha dato vita alla Comunità Energetica del Nord (www.comunitaenergeticadelnord.it). Le CER sono soluzioni che non solo riducono i costi energetici, ma favoriscono anche un impatto positivo sull’ambiente e stimolano la partecipazione attiva delle comunità nella transizione energetica.

Oltre a offrire soluzioni complete, le aziende del gruppo si distinguono per l’implementazione di un servizio di assistenza post-vendita altamente innovativo che sfrutta una importante digitalizzazione dei processi e l’intelligenza artificiale, mirata a garantire un supporto tecnico continuo per i sistemi integrati installati nel lungo periodo e che è in grado, fra le altre cose, di stimare un andamento predittivo e abbattere anomalie e cali di performance.

Questo assetto consente una gestione integrata delle esigenze dei clienti, dalla progettazione alla manutenzione, offrendo soluzioni chiavi in mano in grado di combinare sostenibilità e innovazione.

● Geneco Group: con sede a Seregno (MB), specializzata nell’efficientamento energetico e riferimento per la transizione energetica, offre soluzioni chiavi in mano, grazie a un servizio completo che combina la rimozione sicura dell’amianto con l’installazione di impianti fotovoltaici avanzati, principalmente per strutture industriali.

● Leonardo Mormandi , CEO di Geneco Group e Presidente Aureus Group, esperto in strategie di espansione per le energie rinnovabili.

Dichiara Leonardo Mormandi , CEO di Geneco Group: “Con questa operazione, Aureus Group si pone l’obiettivo di diventare un attore chiave per la transizione energetica italiana, affrontando le sfide legate alla sostenibilità ambientale e alla gestione dell’energia. La costituzione di questa holding - prosegue Mormandi - segna un momento storico per il nostro settore, che è giovane e ha bisogno di competenza e struttura. Le nostre due aziende potenzialmente concorrenti, si uniscono per valorizzare gli aspetti complementari che le contraddistinguono, giacché questa è l’unica scelta sana, completa e soprattutto veloce per diventare attori protagonisti di un mercato ormai (finalmente) pronto. Stiamo abbandonando le logiche obsolete della competizione per costruire un ecosistema di innovazione in cui la collaborazione genera valore per tutti: imprese, comunità e persone”.

L’impatto del nuovo modello integrato



Dichiara Alessandro Basilico, CEO di Iniziativenergetiche: "Grazie alla sinergia tra impianti fotovoltaici, rifacimento coperture con bonifica amianto e sistemi termici efficienti, il Gruppo mira a portare un modello di proposta competitivo e completo per il settore energetico italiano. Attraverso l’integrazione dell’assistenza post-vendita e la capacità di essere un unico interlocutore per l’efficienza energetica negli edifici, vogliamo diventare pionieri di un modello che mette al centro i clienti e l’ambiente, per garantire innovazione e soluzioni concrete per un futuro più pulito e sicuro. Se il settore è ancora giovane, il mercato è ormai pronto, quindi c’è bisogno di polarizzazione e forza, possibile solo se si fa gruppo, combinando un mix di risorse, soprattutto umane, giovani e innovative, insieme a manager consolidati ed esperti che, unitamente a risorse economiche congiunte, ci permetteranno di avere strumenti potenti, come l’AI, per migliorare questo business”. Conclude Basilico: “Tramite la controllata GA Energy, dedicata al noleggio superfici (tetti e terreni), il Gruppo è pronto anche a investire direttamente nel settore del fotovoltaico per un potenziale di 20 MW nel prossimo triennio”.

Aureus Group è anche un sistema “solare”, come l'energia che valorizza e di cui si alimenta, in cui orbitano diversi pianeti, che agiscono in maniera sinergica e in armonia per creare un impatto sul mondo e sulla vita delle persone. Parte del gruppo sono infatti anche le aziende:

● La Termotecnica: con sede a Robbiate (LC), è specializzata in ambito termoidraulico, offrendo impianti di riscaldamento, raffrescamento e riqualificazione energetica per edifici industriali e residenziali.

● ABS works: con sede a Gavardo (BS), è un'azienda specializzata in coperture industriali, manutenzione e bonifica dell'amianto.

● GA Energy: dedicata al noleggio superfici (tetti e terreni) per installazione di impianti fotovoltaici in cui il gruppo investe direttamente.

Il supporto all’operazione societaria

La rimodulazione della strategia aziendale e la conseguente creazione di una nuova filiera sotto la guida di Aureus Group, ha comportato una rinnovata architettura societaria per la cui creazione ci si è avvalsi dell’opera professionale di un pool di esperti tutti nella squadra della All Core S.p.A. guidata da Gianluca Massini Rosati. In particolare, hanno curato gli aspetti fiscali i Dottori Francesco Errico e Antonello Cassone, mentre gli aspetti legali sono stati curati dagli Avvocati Valerio Lacirignola e Arianna Semeraro.