Ciclo dei rifiuti in Italia, come funziona: ecco tutti i vantaggi

Bisogna proteggere l'ambiente e quando si parla di ambiente, un ruolo fondamentale è quello della differenziazione dei rifiuti . I vantaggi della raccolta differenziata consistono nell’incentivo al riciclo, ossia al processo di trasformazione dei rifiuti in materiali nuovi e diversi da quelli d’origine. Cosa garantisce questa procedura? Una maggiore sostenibilità al ciclo produttivo dei materiali, riducendo il consumo di materie prime, l’utilizzo di energia e l’emissione di gas serra. E sono tanti i vantaggi della racconta differenziata. Perché è la migliore alternativa allo smaltimento dei rifiuti in discarica. Infatti, garantisce - oltre a un uso più efficiente delle risorse - anche benefici all’ambiente e all’economia. ( LA CLASSIFICA DELLE REGIONI ITALIANE )

I vantaggi economici

approfondimento

E sono diversi i vantaggi economici, che possono essere diretti e indiretti. I primi dipendono dal grado di purezza del rifiuto, i secondi sono legati alla creazione di nuovi stabilimenti e al conseguente incremento dei posti di lavoro. Fare la raccolta differenziata significa contribuire allo sviluppo del proprio Comune di residenza e pagare meno tasse. Inoltre, il principale vantaggio della raccolta differenziata risiede nella maggiore sostenibilità economica di un prodotto riciclato rispetto a uno ottenuto processando materie prime. Quando la spazzatura non viene riciclata, termina nelle discariche danneggiando gravemente l’ambiente. Ed è per questo che fare la raccolta differenziata aiuta l’industria e fa risparmiare energia perché permette di recuperare materie prime in modo economico. I danni all'ambiente sono molti: i rifiuti sintetici non riciclati danneggiano clima ed ecosistema. In Italia è obbligatoria dal 2003.