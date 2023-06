Air New Zealand peserà passeggeri per risparmiare sul carburante voli

La compagnia di bandiera della Nuova Zelanda, Air New Zealand, ha scelto di pesare i propri passeggeri come misura per ridurre i consumi di carburante, come riportato dalla CNN . La procedura, assicurata dalla compagnia aerea, è completamente volontaria e il peso dei passeggeri viene registrato in modo anonimo, senza essere visibile né agli altri passeggeri né al personale di bordo. L'obiettivo di Air New Zealand è ottenere una stima del peso medio dei passeggeri al fine di ottimizzare l'efficienza del consumo di carburante, che rappresenta una delle voci di costo più significative per una compagnia aerea.

Privacy assicurata

Alcune bilance per il pesaggio sono già state posizionate presso alcuni gate dell'aeroporto internazionale di Auckland. Questa procedura rimarrà attiva fino al 2 luglio e coinvolgerà complessivamente circa 10 mila passeggeri in partenza dallo scalo neozelandese. Air New Zealand ha deciso di riproporre temporaneamente la pratica del pesaggio dei passeggeri, dopo averla già adottata nel 2021 esclusivamente per i voli domestici. "Non sarà visibile il peso" - Il portavoce della compagnia, Alastair James, ha dichiarato: "Siamo consapevoli che salire sulla bilancia può suscitare preoccupazione, ma desideriamo rassicurare i nostri clienti che non ci sarà alcun display che mostrerà i dati. Il loro peso non sarà visibile né per gli altri passeggeri né per noi stessi". James ha sottolineato l'importanza della collaborazione dei passeggeri per garantire un volo sicuro ed efficiente, dicendo: "Con il vostro sostegno, ci aiuterete a volare in modo sicuro ed efficiente".