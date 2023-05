6/10 @Ansa/Ipa

In spiaggia il caro energia che ha caratterizzato l'ultimo anno si farà sentire sulle tariffe praticate dagli stabilimenti balneari per l'affitto di lettini, ombrelloni e sdraio, oltre che per le consumazion presso i lidi (bibite, gelati, acqua) con rincari medi che il Codacons stima tra il 10% e il 15% in più rispetto al 2022. Per installare un condizionatore d'aria in casa, invece, si spende oggi il 6,9% in più

