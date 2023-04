2/9 ©Ansa

BONUS TRASPORTI – Da aprile è disponibile il bonus trasporti: il contributo in questione ha come obiettivo il sostegno a famiglie, studenti e lavoratori contro il caro energia, nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus può essere di massimo 60 euro ed è disponibile per coloro che non superano i 20mila euro di Isee

