Col decreto si dovrebbe anche risolvere il buco normativo creato con la Manovra, che aveva cancellato il reato per chi riceveva indebitamente l'assegno, con un aumento delle sanzioni per dichiarazioni false e truffe con pene fino a 6 anni di carcere. In via di valutazione anche la tutela dell'Inail agli studenti impegnati nel percorso scuola-lavoro, gli incentivi per le assunzioni dei Neet under 30 e il raddoppio della soglia delle deduzioni per i contributi di colf e badanti